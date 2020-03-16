В Раде разработали закон об отсрочке налогов на время действия карантина

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также предлагается отмена налоговых штрафов

Верховной раде на внеочередном заседании предлагается рассмотреть законопроект финансового комитета об отсрочке налогов и отмене налоговых штрафов в рамках карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Даниила Гетьманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что может быть проголосовано: во-первых, освобождение от любой ответственности за нарушения, совершенные в период 2 или 3 месяцев, в том числе от пени. ЕСВ: освобождаем на 2 месяца самозанятых лиц от уплаты ЕСВ. Следующее, остановка проведения проверок до 01.07.2020. в-третьих, декларация от физических лиц принимается до 01.07.2020 года. В-четвертых, земельный налог и налог на недвижимое имущество под объектами, используемый в предпринимательской деятельности, не уплачивается. То есть мы освобождаем от этого налога до конца мая", - пояснил парламентарий.

"Кроме этого, фискализация, которую мы вводим в разные даты, мы предлагаем перенести на 3 месяца. Мы готовы на утро вынести эти решения в зал", - добавил он.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал законопроекты, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР, которое будет проведено для решения вопросов пандемии коронавируса. Среди них и данный проект закона.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.

Как писало РБК-Украина, в связи с пандемией коронавируса график работы парламента изменится: до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Пленарных заседаний не будет.