В Украине инфицировались коронавирусом почти 600 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились коронавирусом 64 медика

С начала эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине заболело почти 600 медработников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за прошедшие сутки заразились коронавирусом 64 медика.

"Всего с начала эпидемии на территории Украины выявлено 11 974 лица с подозрением на COVID-19, из них - 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3 372 случаях, в том числе - 594 медработника", - заявил он.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 270 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве.

Ранее сообщалось, что для противодействия коронавирусу во всем мире разрабатывают 70 вакцин, а три из них уже проверяют на людях.

Вместе с тем, в Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.

Напомним, исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.