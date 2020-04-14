В Украине растет количество зараженных COVID-19: список областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек
Количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 270 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 200 случаев (8 выздоровели);
- Волынская обл. - 80 случаев (3 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 71 случай (8 выздоровели);
- Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел);
- Житомирская обл. - 112 случаев;
- Закарпатская обл. - 99 случаев (12 выздоровели);
- Запорожская обл. - 89 случаев (11 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 332 случаи (16 выздоровели);
- г. Киев - 551 случай;
- Киевская обл. - 224 случая (11 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 144 случая;
- Львовская обл. - 136 случаев (6 выздоровели);
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 5 случаев;
- Одесская обл. - 69 случаев;
- Полтавская обл. - 26 случаев;
- Ровенская обл. - 134 случая (8 выздоровели);
- Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 280 случаев (8 выздоровели);
- Харьковская обл. - 14 случаев;
- Херсонская обл. - 34 случая;
- Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);
- Черкасская обл. - 105 случаев (1 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 546 случаев (21 выздоровел);
- Черниговская обл. - 10 случаев.
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Как сообщается, всего госпитализировано 1 248 человек, из них 52 ребенка. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%). Всего 119 человек уже выздоровели.
РБК-Украина писало, что в Херсонской области подтвердили коронавирус у матери и ребенка, которому исполнится только один год.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.