В Украине растет количество зараженных COVID-19: список областей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек

Количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 270 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 200 случаев (8 выздоровели);

Волынская обл. - 80 случаев (3 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 71 случай (8 выздоровели);

Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел);

Житомирская обл. - 112 случаев;

Закарпатская обл. - 99 случаев (12 выздоровели);

Запорожская обл. - 89 случаев (11 выздоровели);

Ивано-Франковская область - 332 случаи (16 выздоровели);

г. Киев - 551 случай;

Киевская обл. - 224 случая (11 выздоровели);

Кировоградская обл. - 144 случая;

Львовская обл. - 136 случаев (6 выздоровели);

Луганская обл. - 3 случая;

Николаевская обл. - 5 случаев;

Одесская обл. - 69 случаев;

Полтавская обл. - 26 случаев;

Ровенская обл. - 134 случая (8 выздоровели);

Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);

Тернопольская обл. - 280 случаев (8 выздоровели);

Харьковская обл. - 14 случаев;

Херсонская обл. - 34 случая;

Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);

Черкасская обл. - 105 случаев (1 выздоровел);

Черновицкая обл. - 546 случаев (21 выздоровел);

Черниговская обл. - 10 случаев.



Как сообщается, всего госпитализировано 1 248 человек, из них 52 ребенка. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%). Всего 119 человек уже выздоровели.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области подтвердили коронавирус у матери и ребенка, которому исполнится только один год.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.