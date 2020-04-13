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В Южной Корее определили 38 антител для нейтрализации коронавируса

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 11:28
В Южной Корее определили 38 антител для нейтрализации коронавируса
Иллюстративное фото (УНИАН)

Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся

Исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи, передает Yonhap.

Как отмечается, положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся.

"Все полученные образцы, в частности 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими коронавирус свойствами", - говорится в сообщении.

При этом в ближайшем времени будет проведен ряд углубленных тестов, в том числе на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

Отметим, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Также ранее в ВОЗ говорили, что в мире работают над более, чем 20 вакцинами от коронавируса.

Вместе с тем, добавим, что в Минздраве Украины назвали еще один препарат для лечения коронавируса.

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