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В Україні інфікувались коронавірусом майже 600 медиків

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 10:23
В Україні інфікувались коронавірусом майже 600 медиків
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу заразились коронавірусом 64 медика

З початку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворіло майже 600 медпрацівників. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за минулу добу заразились коронавірусом 64 медика.

"Всього з початку епідемії на території України виявлено 11 974 особи з підозрою на COVID-19, з них - 1659 медпрацівників, підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 3 372 випадках, в тому числі - 594 медпрацівники", - заявив він.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в Україні за добу збільшилась на 270 людей, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві.

Раніше повідомлялось, що задля протидії коронавірусу в усьому світі розробляють 70 вакцин, а три з них вже перевіряють на людях.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.

Нагадаємо, дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус.

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