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В ВОЗ заявили о возможном рецидиве коронавируса

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 09:23
В ВОЗ заявили о возможном рецидиве коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com)

У части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNBC.

В частности, специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове отметила, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.

Вместе с тем, она добавила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

Чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать, нужно больше проверить людей, который выздоровели.

Напомним, исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.

РБК-Украина писало, что ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Также ранее в ВОЗ говорили, что в мире работают над более, чем 20 вакцинами от коронавируса.

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