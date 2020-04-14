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Разработка вакцин от коронавируса: ВОЗ назвала трех лидеров

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 10:13
Разработка вакцин от коронавируса: ВОЗ назвала трех лидеров
Иллюстративное фото (unsplash.comdrew-hays)

Три эксперементальные вакцины уже проверяют на людях

Для противодействия коронавирусу во всем мире разрабатывают 70 вакцин, а три из них уже проверяют на людях. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, на данный момент самую успешную экспериментальную вакцину, которая находится на втором этапе исследований, разработали и зарегистрировали в Гонконге CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии. Ее одобрили к проверкам на людях в эпицентре вируса.

Другие два кандидата, которые идут вслед, были разработаны отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc. Их также одобрили к тестированию на людях.

Фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины на рынок, до следующего года, когда на это уходит около 10-15 лет.

Согласно документу ВОЗ, в фармацевтических гигантов, таких как Pfizer Inc. и Sanofi, есть кандидаты на вакцины на доклинических стадиях.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.

Также правительство Китая санкционировало проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса нового вида.

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