Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти готовятся к усилению карантина на Пасху.

Короновирус продолжает распространяться в Украине и мире. Ситуация с карантином в стране накаляется в связи с приближающейся Пасхой, а в ВОЗ не ожидают быстрого завершения пандемии и надеются на создание вакцины. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 14 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине инфицированы 3102 человека

от болезни умерли 93 украинца

власти готовятся к усиленному карантину на Пасху

Рада разрешила создавать специализированные госпитали и позволила обрабатывать данные граждан без их согласия

в ВОЗ уверены, что коронавирус не исчезнет до появления вакцины

Статистика по Украине

Количество зараженных в Украине увеличилось за сутки на 325 человек и составило 3102 больных. Новые случаи COVID-19 зафиксированы в Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях. По данным Минздрава, за день в стране тестируются на коронавирус от 2,5 до 3 тыс человек. Более 25% новых инфицированных - медицинские работники. Лидирует по количеству зараженных Киев. На данный момент в столице болеют коронавирусом 495 человек.

За последние 24 часа в стране погибли от инфекции 10 украинцев, двое - в Киеве. Общее число летальных случаев составило 93.

«Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему», - заявил президент Владимир Зеленский. В Офисе президента уточнили, что на католическую Пасху в храмы пришли 126 тыс украинцев по сравнению с почти 3 млн в прошлом году.

Усиление карантина в Украине

Усиление карантина перед самым значительным религиозным праздником Пасхой вызвало ряд конфликтных ситуаций между правоохрантелями и священнослужителями в регионах. Информацию уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков. «Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются», - сообщил министр.

Власти Киева закрыли Киево-Печерскую лавру в связи с новыми 90 случаями заражения. По словам мэра Виталия Кличко, в столице из 79 новых инфицированных 63 обнаружены в Лавре. В КГГА также объяснили, как планируют вводить принудительный карантин на предприятиях. В случае обнаружения коронавируса у одного из сотрудников весь коллектив будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей. "Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будут Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Главное управление Гоструда в Киевской области", - говорится в сообщении КГГА.

Верховная Рада приняла закон о карантине, который позволяет на время эпидемии создавать властям специализированные госпитали и обсерваторы. Кроме того, народные депутаты разрешили обработку данных без согласия лица. «Речь идет о сведениях о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работе/учебе», - говорится в законе. После окончания карантина такие данные должны быть обезличены, а в случае невозможности уничтожены.

По информации МВД, правоохранителями открыты 56 уголовных производств и составлены 6042 административных протоколов из-за нарушения карантина. Более всего нарушителей ограничений выявлено в Днепропетровской области - 1008, Киеве - 791, Львовской области - 453, Запорожской - 398, Одесской - 303 и Харьковской области - 301.

Борьба с пандемией в мире

За последнюю неделю количество зараженных в мире выросло почти до 2-х миллионов. Умерли от инфекции 114 тыс 248. Наихудшие показатели у страны, возглавляющей экономический рейтинг планеты. Численность заболевших в США превысила 560 тыс, число летальных случаев за 7 дней увеличились вдвое до 22 тыс. Высокая скорость распространения инфекции фиксируется в Испании, Италии, Британии и Германии. Количество случаев COVID-19 в этих странах значительно превысило 100 тыс и в ближайшее время может удвоиться.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения уверены, что наиболее эффективным средством противодействия пандемии являются карантинные мероприятия. «Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», - заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек заболеет даже при использовании медицинской маски. Также в организации заявили, что коронавирус не исчезнет до тех пор, пока не будет изобретена и не начнет широко применяться вакцина. Болезнь будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

В Китае зафиксирован рост количества инфицированных. За сутки было зарегистрировано 108 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших составило 82 тыс 160, умерли от инфекции 3341 человек. Власти страны ввели цензуру в отношении научных публикаций, касающихся исследования происхождения коронавируса.

Франция продлит карантин до 10 мая. Как пишут местные СМИ, власти побаиваются второй волны из-за быстрого снятия ограничений, поэтому отмена карантина будет проводиться постепенно и только после снижения уровня распространения болезни. В стране зафиксировано 95 тыс 403 случая COVID-19, скончались от осложнений 14 тыс 393 человека. Из госпитализированных 31 тыс 826 пациентов в тяжелом состоянии находятся 6 тыс 845.

В Испании правительство позволило возобновить работу предприятий промышленности и строительства. При этом, маски остаются необходимым атрибутом на предприятиях, где работники находятся на расстоянии до двух метров друг от друга. Также рекомендуется дезинфицировать предметы, такие как очки и мобильные телефоны, а в общественном транспорте страны планируется выдать 10 млн масок. А в Чехии продлили карантин до 30 апреля и уточнили, в каких случаях можно не носить маски. Исключения относятся к водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства, водителям общественного транспорта, если они находятся в полностью изолированной кабине, детям до двух лет, людям с ментальными расстройствами и расстройствами аутистического спектра.