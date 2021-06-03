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Рада приняла за основу закон о противодействии антисемитизму в Украине

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Украина, Четверг 03 июня 2021 14:32
Рада приняла за основу закон о противодействии антисемитизму в Украине Фото: Рада планирует запретить антисемитизм в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла закон для противодействия антисемитизму в Украине. Соответствующий законопроект №5109 народные депутаты одобрили за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 252 нардепа.

Антисемитизмом в Украине, согласно проекту, является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.

В документе указано, что антисемитизм, его проявления в Украине запрещаются.

В законе прописаны такие проявления антисемитизма:

  • возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, которые озлобляют, заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост).
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих евреям, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма.
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;
  • призывы к антисемитизму.

При этом проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, но которые были идентифицированы как таковые, также хотят наказывать.

Виновные лица понесут гражданскую правовую и уголовную ответственность.

"Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", - гласит документ.

Новость дополняется

Напомним, ранее комитет по правам человека рекомендовал ВР одобрить этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, ВР предлагают также установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.

В интервью РБК-Украина летом 2020 года посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что в нашей стране есть подъем антисемитизма.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.

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