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Рада прийняла за основу закон про протидію антисемітизму в Україні

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Україна, Четвер 03 червня 2021 14:32
Рада прийняла за основу закон про протидію антисемітизму в Україні Фото: Рада планує заборонити антисемітизм в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада ухвалила закон для протидії антисемітизму в Україні. Відповідний законопроект №5109 народні депутати прийняли за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 252 нардепи.

Антисемітизмом в Україні, згідно з проектом, є певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

У документі вказано, що антисемітизм, його прояви в Україні забороняються.

У законі прописані такі прояви антисемітизму:

  • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  • заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди особам єврейського походження, у тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
  • вислів неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких і таких, які озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  • публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост).
  • виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання і публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту;
  • умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать євреям, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків) за мотивами антисемітизму.
  • навмисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам єврейського походження за мотивами антисемітизму;
  • заклики до антисемітизму.

При цьому прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але які були ідентифіковані як такі, також хочуть карати.

Винні особи понесуть громадянську правову і кримінальну відповідальність.

"Особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих їй у результаті антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України", - зазначено в документі.

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Нагадаємо, раніше комітет з прав людини рекомендував ВР схвалити цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, ВР пропонують також встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 вже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.

В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що в нашій країні є підйом антисемітизму.

Президент Володимир Зеленський підкреслював, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму.

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