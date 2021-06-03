Рада прийняла за основу закон про протидію антисемітизму в Україні
Верховна рада ухвалила закон для протидії антисемітизму в Україні. Відповідний законопроект №5109 народні депутати прийняли за основу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 252 нардепи.
Антисемітизмом в Україні, згідно з проектом, є певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.
У документі вказано, що антисемітизм, його прояви в Україні забороняються.
У законі прописані такі прояви антисемітизму:
- заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
- заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди особам єврейського походження, у тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
- вислів неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких і таких, які озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
- публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост).
- виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання і публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту;
- умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать євреям, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків) за мотивами антисемітизму.
- навмисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам єврейського походження за мотивами антисемітизму;
- заклики до антисемітизму.
При цьому прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але які були ідентифіковані як такі, також хочуть карати.
Винні особи понесуть громадянську правову і кримінальну відповідальність.
"Особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих їй у результаті антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України", - зазначено в документі.
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Нагадаємо, раніше комітет з прав людини рекомендував ВР схвалити цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, ВР пропонують також встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 вже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.
В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що в нашій країні є підйом антисемітизму.
Президент Володимир Зеленський підкреслював, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму.