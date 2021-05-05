В Украине хотят запретить антисемитизм. Раде рекомендуют принять закон

Верховной раде рекомендуют запретить антисемитизм в Украине . Соответствующий законопроект №5109 рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета рекомендовали Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

Суть закона

Антисемитизмом в Украине признается определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.

Проявлениями антисемитизма предлагают определить:

возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, которые озлобляют, заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост).

Также среди проявлений - изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания; умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма.

Виновные лица будут нести гражданскую правовую и уголовную ответственность.

"Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", - говорится в проекте закона.