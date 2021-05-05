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В Украине хотят запретить антисемитизм. Раде рекомендуют принять закон

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 15:49
В Украине хотят запретить антисемитизм. Раде рекомендуют принять закон Фото: Раде рекомендуют запретить антисемитизм в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют запретить антисемитизм в Украине. Соответствующий законопроект №5109 рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета рекомендовали Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

Суть закона

Антисемитизмом в Украине признается определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.

Проявлениями антисемитизма предлагают определить:

  • возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, которые озлобляют, заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост).

Также среди проявлений - изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания; умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма.

Виновные лица будут нести гражданскую правовую и уголовную ответственность.

"Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", - говорится в проекте закона.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал проект закона №5109.

В интервью РБК-Украина летом 2020 года посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что по международному определению, в Украине есть подъем антисемитизма.

Так, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.

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