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Зеленский об антисемитизме в Украине: уровень очень низкий

Новости » Политика     27.06.2020 - 16:23
Зеленский об антисемитизме в Украине: уровень очень низкий
Фото: Владимир Зеленский и Иосиф-Ицхак Вольф (president.gov.ua)

Попытки антисемитизма предотвращают

Президента Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма. При этом полиция предотвращает любые попытки совершения актов антисемитизма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства посетил сегодня синагогу Хабад в Херсоне, которую в этом году пытались поджечь, и встретился с главным раввином Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом. Зеленский также поблагодарил правоохранителей за быстрое установление причастных к преступлению.

"Главное, что на международном уровне - что тоже важно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все граждане, несмотря на национальность или вероисповедание, защищены государством и правоохранителями.

Напомним, ночью 20 апреля в здание синагоги в Херсоне бросили так называемый "коктейль Молотова". Пожара не случилось, поскольку зажигательная смесь не разгорелась.

По факту попытки поджога синагоги правоохранители открыли производство.

Поджог синагоги в Херсоне пытались совершить двое парней, фанатов нацистской идеологии, их задержали накануне 9 мая.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийХерсонантисемитизм
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