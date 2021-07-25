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Украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе

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Токио, Воскресенье 25 июля 2021 08:40
Украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе Фото: украинская спортсменка Елена Костевич (facebook.com/olympicua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 197,6 очков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НОК Украины.

Первое место заняла российская спортсменка Виталина Бацарашкина (240,3 - олимпийский рекорд).

Второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Костевич стала олимпийской чемпионкой в 2004 году и завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио стартовал второй медальный день.

Отметим, Украину на Олимпиаде в Токио будет представлять самый молодой чемпион.

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