Украинский шпажист Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр
Фото: украинский шпажист Игорь Рейзлин (twitter.com)
Украинский шпажист Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр. В полуфинале Рейзлину будет противостоять француз Роман Каннон.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Он победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена (15:11) и Макса Хайнцера (15:12), далее победил главную сенсацию турнира 18-летнего Мохамеда Эль-Саеда из Египта и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.