ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинский шпажист Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр

Новина українською →
Токио, Воскресенье 25 июля 2021 12:13
Украинский шпажист Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр Фото: украинский шпажист Игорь Рейзлин (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский шпажист Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр. В полуфинале Рейзлину будет противостоять француз Роман Каннон.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена (15:11) и Макса Хайнцера (15:12), далее победил главную сенсацию турнира 18-летнего Мохамеда Эль-Саеда из Египта и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Напомним, украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе.

Отметим, Украину на Олимпиаде в Токио будет представлять самый молодой чемпион.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта