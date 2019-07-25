Украина задержала российский танкер за инцидент в Керченском проливе

Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

На российском танкере украинские правоохранители провели обыск

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщает СБУ, это задержание состоялось по делу незаконного задержания РФ в Керченском проливе украинских моряков и корабли в ноябре 2018 года.

"Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера NEYMA (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).", - говорится в сообщении.

Фото: задержание корабля (facebook.com/SecurSerUkraine)

Так, украинское следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии было изменено название на NIKA SPIRIT. В пресс-службе добавляют, что на задержанном судне проводили обыски. Судно теперь признано вещественным доказательством. Готовится ходатайство в суд о его аресте.

"В настоящее время группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве", - говорится в сообщении.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинском корабле, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

Как известно, суд в Москве арестовал украинских моряков. Сейчас они уже восемь месяцев находятся в РФ. Недавно стало известно, что договоренность о возвращении Украине захваченных Россией 24 украинских моряков уже достигнута. Однако, суд в Москве недавно продолжил морякам арест до 24 октября.

Кроме того, в мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 вблизи Керченского пролива.

Отметим, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ранее заявлял, что Россия не собиралась выполнять нормы морского права в Керченском проливе. По его словам, ВМС Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин в ходе первого телефонного разговора обсудили освобождение украинских моряков, а также возвращение других украинских граждан, которых удерживают на территории Российской Федерации.