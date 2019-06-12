Россия не собиралась выполнять нормы морского права в Керченском проливе, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Хомчак назвал действия РФ открытой военной агрессией

Недавно назначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал события в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда российские силовики обстреляли и захватили три украинских военных корабля и экипажи. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Он рассказал, что начальник Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей, что он отдавал команды, которые нужны были: возвращаться, когда их не пускали, когда они стояли, сделали заявку, что они готовы пройти под тем мостом, как это было в предыдущие разы.

"Провокация была с российской стороны, они же даже казни показывали, как они это делали. То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы. А так, как повела себя Россия у Керченского пролива - классификация была нашего руководства, что это открытая военная агрессия, и я с этим соглашаюсь", - сказал Хомчак.

Хомчак анонсировал, что ВМС Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года.

"Военные попытки - конечно, мы будем повторять так же, как оно было, не собираемся, но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать ее международной.

РБК-Украина писало, что решение Арбитражного трибунала в городе Гаага (Нидерланды) в деле Украины против РФ ожидаются до конца года.