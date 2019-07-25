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Україна затримала російський танкер за інцидент у Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 14:18
Україна затримала російський танкер за інцидент у Керченській протоці
Іллюстративне фото (marinetraffic.com)

На російському танкері українські правоохоронці провели обшук

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляє СБУ, це затримання відбулось по справі незаконного затримання РФ у Керченській протоці українських моряків та кораблі у листопаді 2018 року.

"Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).", - йдеться у повідомленні.

Україна затримала російський танкер за інцидент у Керченській протоціФото: затримання корабля (facebook.com/SecurSerUkraine)

Так, українське слідство встановило, що танкеру NEYMA, з метою приховання причетності у незаконних діях та акту було змінено назву на NIKA SPIRIT. У прес-службі додають, що на затриманому судні проводили обшуки, воно визнано речовим доказом. Готується клопотання до суду про його арешт.

"Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 військовослужбовців. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.

Як відомо, суд в Москві арештував українських моряків. Наразі, вони вже вісім місяців знаходяться у РФ. Нещодавно стало відомо, що домовленість про повернення Україні захоплених Росією 24 українських моряків вже досягнута. Натомість, суд в Москві нещодавно продовжив морякам арешт до 24 жовтня.

Крім того, в травні 2019 Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Відзначимо, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак раніше заявляв, що Росія не збиралася виконувати норми морського права в Керченській протоці. За його словами, ВМС України і надалі здійснюватимуть прохід військових кораблів через Керченську протоку, однак намагатимуться уникнути повторення ситуації, яка виникла восени минулого року.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін в ході першої телефонної розмови обговорили звільнення українських моряків, а також повернення інших українських громадян, яких утримують на території Російської Федерації.

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