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Украина выпустит десятилетние евробонды

Новости » Экономика     22.01.2020 - 13:06
Украина выпустит десятилетние евробонды
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Бонды будут номинированы в евро

Украина выпустит облигации внешнего государственного займа с десятилетним сроком обращения, номинированные в евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, Минфин привлек BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International в качестве совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.

После Минфина в 2019 году на рынок вышли государственные компании НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця". В частности, "Нафтогаз Украины" в июле провел размещение пятилетних евробондов на 600 млн в евро под 7,125% и трехлетних на 335 млн долларов под 7,375% годовых. Заимствования госкомпаний стали одной причин избытка валюты на рынке и, как следствие, укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

В то же время, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года продал ОВГЗ в евро с погашением 04.06.2020 на сумму 197,979 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.

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