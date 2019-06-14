Украина разместила евробонды на 1 млрд евро

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Выпуск еврооблигаций в евро произошло впервые за последние 15 лет

Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

По данным пресс-службы, на новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых. Новому выпуску присвоен рейтинг B - рейтинговым агентством Standard & poor's и B - рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новым выпуском должны состояться 20 июня 2019 года.

Как отметили в Минфине, сумма заявок на приобретение ценных бумаг новой эмиссии составила 6 млрд евро. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, Украина вернулась к выпуску еврооблигаций, номинированных в евро, после 15-летнего перерыва.

"Благодаря интеграции в ЕС, углубленной и всеохватывающей зоне свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации, а также развитию украинского бизнеса ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины с 40% от общего объема торговли. Сегодняшняя стратегическая транзакция демонстрирует постоянную поддержку инвесторов для нашей страны", - сказала она.

Отметим, в последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов под 9,750%.

Напомним, по данным Минфина, государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн.