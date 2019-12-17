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Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе в 2,5 раза

Новости » Экономика     17.12.2019 - 17:46
Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе в 2,5 раза
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по гривневым облигациям упали ниже 12% вслед за снижением учетной ставки НБУ

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 11,411 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 10 декабря объем был 4,384 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 19.02.2020 на сумму 530,019 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,78% годовых.
  • с погашением 30.09.2020 на сумму 539,340 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,42% годовых.
  • с погашением 03.08.2022 на сумму 1,035 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,10% годовых.
  • с погашением 22.11.2023 на сумму 4,122 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,67% годовых.

Также Минфин продал ОВГЗ в евро:

  • с погашением 04.06.2020 на сумму 197,979 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.

Отметим, нерезиденты за январь-ноябрь 2019 увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель вырос на 4,48 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, интерес иностранцев к покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в 2019 году объясняется высокими ставками и стабилизацией макроэкономической ситуации.

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Новости Украины ОВГЗоблигацииМинистерство финансов Украины
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