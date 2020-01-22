Україна випустить десятирічні євробонди

Фото: колаж (РБК-Україна)

Бонди будуть номіновані в євро

Україна випустить облігації зовнішньої державної позики з десятирічним строком обігу, номіновані в євро. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, Мінфін залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами сьогодні, 22 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року Україна розмістила випуск єврооблігацій об'ємом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних.

Після Мінфіну у 2019 році на ринок вийшли державні компанії НАК "Нафтогаз України" і "Укрзалізниця". Зокрема, "Нафтогаз України" в липні провів розміщення п'ятирічних євробондів на 600 млн в євро під 7,125% і трирічних на 335 млн доларів під 7,375% річних. Запозичення держкомпаній стали однією з причин надлишку валюти на ринку і, як наслідок, зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

У той же час, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудень 2019 року продало ОВДП в євро з погашенням 04.06.2020 на суму 197,979 млн євро, середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.