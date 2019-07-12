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"Нафтогаз" размещает евробонды в долларах и евро

Новости » Экономика    12.07.2019 - 17:59
"Нафтогаз" размещает евробонды в долларах и евро

Компания выпустит облигации 600 млн евро и на 335 млн долларов

НАК "Нафтогаз Украины" проводит размещение пятилетних евробондов на 600 млн в евро под 7,125% и трехлетних на 335 млн долларов под 7,375% годовых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Refinitiv IFR.

По данным IFR, спрос на облигации в долларах превысил 850 млн долларов, на евробонды в евро - превысил 1,5 млрд евро.

"Нафтогаз" предложил рынку облигации вслед за "Укрзализныцей", которая заняла на прошлой неделе 500 млн долларов через размещение пятилетних евробондов под 8,25% годовых.

Напомним, в октябре 2018 года Кабинет министров согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. По данным источников на рынке, инвесторы были готовы купить евробонды "Нафтогаза" с доходностью в 10,9% годовых. Тогда "Нафтогаз" отказался от выпуска еврооблигаций из-за плохих рыночных условий.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.

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