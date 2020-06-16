Украина возобновила авиасообщение, а Стерненко отправили под домашний арест: новости за 15 июня

Одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения, Украина возобновила авиасообщение, а карантин могут ужесточить. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 июня, - в материале РБК-Украина

Стерненко отправили под домашний арест

Одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Также суд отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки.

Под зданием суда собрались сотни людей, чтобы поддержать Стерненко. Произошло несколько столкновений, в результате которых задержали пять активистов, при этом двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

Напомним, в мае 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. В результате нападения, активист ударил одного из нападавших ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут. 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Карантин могут ужесточить: Кабмин готовит новые изменения

Украинское правительство готовит очередные изменения по карантинным ограничениям. Для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и десять областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина; во всех этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения.

Минздрав определил страны "красной зоны" по COVID-19: список

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной зоне" оказались полсотни государств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

Так, с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Взятка Холодницкому: суд арестовал всех трех фигурантов, но одного освободил под залог

ВАКС избрал меры пресечения всем троим подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.

Вчера утром стало известно об аресте действующего чиновника, замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко. ВАКС отправил его за решетку на 2 месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога. Вдвое меньший залог (40,4 млн гривен) и аналогичный срок содержания под стражей применили в отношении юриста Burisma - компании, аффилированной с экс-министром экологии Николаем Злочевским, - Андрея Кича. Экс-чиновницу ГФС отправили за решетку с возможностью внесения свыше 120 млн гривен залога.

Позже стало известно, что за Андрея Кичу внесли залог.

Украина возобновила авиасообщение: куда можно полететь на этой неделе

Вчера, 15 июня, в Украине возобновили международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь".

Об этом глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.

Он заверил, что все пункты пропуска в аэропортах открыты. Названы рейсы, которые планируют возобновить на этой неделе.

Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка

Большая палата Верховного суда закрыла производство по делу о вкладах семьи Суркисов в государственном "ПриватБанке". Таким образом, суд отменил решение низших инстанций о взыскании денежных средств с "ПриватБанк" в пользу семьи Суркисов.

Об этом в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська. "Большая палата Верховного Суда прекратила производство по "делу Суркисов". Проблема как минимум откладывается. Ждем тексты постановлений", - написал он.

ВНО могут перенести: названа дата

В Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.

Об этом заявила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

В Киеве сильный ветер повалил деревья в трех районах: фото последствий стихии

В Киеве в понедельник, 15 июня, разбушевалась непогода. Мало того, что столицу накрыл сильный ливень с градом, так еще ветер завалил несколько деревьев в трех районах города.

Деревья не выдержали шквального ветра в Шевченковском, Оболонском и Подольском районе. Работники КП СЗН Шевченковского района насчитали 8 сломанных и поваленных деревьев (фото).