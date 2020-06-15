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Верховный суд закрыл дело Суркисов к ПриватБанку

Новости » Экономика     15.06.2020 - 20:21
Верховный суд закрыл дело Суркисов к ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

Суд удовлетворил иск НБУ и Кабмина

Большая палата Верховного суда закрыла производство по делу о вкладах семьи Суркисов в государственном "ПриватБанке". Таким образом, суд отменил решение первой инстанции о выплате компаниям семьи Суркисов более 250 млн долларов.

Об этом в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.

Соответствующее решение было принято сегодня, 15 июня.

"Большая палата Верховного Суда прекратила производство по "делу Суркисов". Проблема как минимум откладывается. Ждем тексты постановлений", - написал Малюська.

Отметим, таким образом, Верховный суд удовлетворил ходатайство Национального банка Украины и Кабинета министров об остановке дела. При этом представители семьи Суркисов имеют право обратиться с новым иском в суд гражданской юстиции.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, "ПриватБанк" должен был принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии "ПриватБанка" при национализации (bail in).

В конце мая РБК-Украина писало, что "ПриватБанк" выявил подделку документов в деле о 250 млн долларов Суркисов.

В апреле Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов в связи с давлением на суд со стороны СМИ.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ПриватБанкСуркисВерховный суд
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