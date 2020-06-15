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Карантин могут ужесточить: Кабмин готовит новые изменения

Новости » Коронавирус     15.06.2020 - 13:50
Карантин могут ужесточить: Кабмин готовит новые изменения
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Регионы получат новые инструкции по ужесточению карантина

Украинское правительство готовит очередные изменения по карантинным ограничениям. Для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба президента.

По словам Степанова, в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут вноситься изменения.

"Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и десять областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина; во всех этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения.

Также сообщалось, что с начала карантина за нарушение ограничений составили более 12,5 тысяч административных протоколов, однако суды вынесли решения о взыскании штрафов всего на 4,5 млн гривен.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныПартия регионовМинистерство здравоохранения Украиныкарантин
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