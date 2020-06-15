Задержания под судом по делу Стерненко: всех активистов отпустили

Фото: стычки под судом по делу Стерненко (РБК-Украина)

Участники столкновений были ранее доставлены в Шевченковский райотдел полиции Киева

Правоохранители отпустили всех пятерых задержанных во время столкновений под зданием Шевченковского районного суда Киева, где проходит заседание по делу активиста Сергея Стерненко. Ранее они были доставлены в Шевченковский районный отдел полиции.

Об этом в Facebook написала народный депутат Ольга Стефанишина.

Она отметила, что правоохранители задержали Александра Кирякова, Виталия Овчаренко, Николая Выговского, Андрея Мартыненко и Антона Коваленко.

"Александр Киряков ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе", - написала Стефанишина.

Напомним, сегодня, 15 июня, продолжилось судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Ему на прошлой неделе сообщили о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия. По версии правоохранителей, активист превысил меры самообороны, во время нападения на него в 2018 году, нанеся одному из нападавших удар ножом в сердце, от чего тот умер.

На протяжении дня под зданием суда произошли несколько столкновений между активистами и правоохранителями, в ходе стычек были задержаны пять человек.

Позже руководство полиции Киева назначило служебное расследование и отстранило от обязанностей двух правоохранителей, которые во время задержания нанесли удары демонстранту.

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Автор: Игорь Литвиненко