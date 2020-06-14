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Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

Новости » Коронавирус     14.06.2020 - 11:59
Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина (РБК-Украина)

Почти пол Украины не могут перейти к смягчению карантина

По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовые Киев и десять областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.

На сегодня показатель инцидентности превышен следующих регионах:

  • Киев - 16,38
  • Винницкая область - 16,64
  • Волынская область - 33,55
  • Житомирская область - 13,58
  • Закарпатская область - 24,73
  • Ивано-Франковская область - 12,14
  • Львовская область - 26,92
  • Ровенская область - 25,59
  • Тернопольская область - 14,64
  • Черновицкая область - 30,74
  • Черниговская область - 13,23

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что несмотря на рост заболеваемости в Украине, возврат к жесткому карантину не рассматривается.

Он также подчеркнул, что всплеск новых случаев коронавируса не связан с увеличением количества тестирований; по его мнению, к росту заболеваемости привело то, что украинцы не соблюдают карантин.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевкарантинКоронавирус
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