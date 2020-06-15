Украина возобновила авиасообщение: куда можно полететь на этой неделе

Фото: аэропорт (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все пункты пропуска в аэропортах открыты

Уже с сегодняшнего дня в Украине возобновили международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь".

Об этом глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.

Он заверил, что все пункты пропуска в аэропортах открыты. На этой неделе планируют возобновить рейсы:

Lufthansa по маршруту: Франкфурт - Киев(Б) - Франкфурт

KLM по маршруту Амстердам - Киев(Б) - Амстердам

SWISS International Airlines: Цюрих - Киев(Б) - Цюрих

Belavia: Минск - Киев(Б) - Минск

С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary.

С 21 июня - Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Отметим, с сегодняшнего дня украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила продажу билетов на многие рейсы до 1 августа.

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Автор: Анастасия Рокитна