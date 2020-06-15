ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина возобновила авиасообщение: куда можно полететь на этой неделе

Новости » Общество     15.06.2020 - 12:47
Украина возобновила авиасообщение: куда можно полететь на этой неделе
Фото: аэропорт (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все пункты пропуска в аэропортах открыты

Уже с сегодняшнего дня в Украине возобновили международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь".

Об этом глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.

Он заверил, что все пункты пропуска в аэропортах открыты. На этой неделе планируют возобновить рейсы:

  • Lufthansa по маршруту: Франкфурт - Киев(Б) - Франкфурт
  • KLM по маршруту Амстердам - Киев(Б) - Амстердам
  • SWISS International Airlines: Цюрих - Киев(Б) - Цюрих
  • Belavia: Минск - Киев(Б) - Минск

С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary.

С 21 июня - Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Отметим, с сегодняшнего дня украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила продажу билетов на многие рейсы до 1 августа.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины авиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь