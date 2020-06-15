ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стерненко отправили под домашний арест

Новости » Общество     15.06.2020 - 21:44
Стерненко отправили под домашний арест
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Активиста отправили под круглосуточный домашний арест

Одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также суд отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки.

"Применить к подозреваемому Стерненко Сергею Вячеславовичу меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил судья.

Отметим, домашний арест ему назначили на территории воинской части в Одессе. Сам Стерненко опубликовал текст постановления и отметил, что выполнить его невозможно.

Заседание суда началось на прошлой неделе. Под зданием суда собрались сотни людей, чтобы поддержать активиста, однако правоохранители отказались пропустить их на заседание. Несмотря на отказ, участники акции в поддержку Стерненко попытались попасть в суд.

Сегодня под стенами суда произошло несколько столкновений, в результате которых задержали пять активистов, при этом двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

Как известно, в 2018 году на Стерненко напали двое мужчин вблизи его дома в Одессе. В результате инцидента один из нападавших скончался от ножевого ранения. По словам активиста, он защищался ножом.

Сначала дело расследовали как нападение на Стерненко, в СБУ даже заявляли об установлении организатора, но кто он пока неизвестно. 11 июня активисту вручили подозрение.

Стерненко подозревают в совершении умышленного убийства и незаконном владении холодным оружием.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины активистымера пресеченияСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь