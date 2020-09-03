Украина - Швейцария: чего ждать от первого матча команды Шевченко в 2020 году

Национальная сборная Украины стартует во втором розыгрыше Лиги наций матчем против Швейцарии. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Поединок доверено обслуживать шведской бригаде арбитров.

3 сентября, 21:45

Львов, стадион "Арена Львов"

Последний раз национальные команды собирались в ноябре прошлого года - из-за коронавируса не состоялось запланированные на март товарищеские встречи, а их у сборной Украины должно было быть аж пять. Также пандемия стала причиной переноса матчей Евро-2020 на год.

А вот поединки Лиги Наций пройдут по календарю, единственное важное изменение - все они состоятся без зрителей.

Превью

Сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе прошлого розыгрыша турнира и теперь сыграет среди когорты сильнейших команд Европы. Среди них оказалась и Швейцария, которую не стоит сразу записывать в аутсайдеры, ведь команда выдала очень хорошую кампанию в Лиге Наций и имеет достаточно прочный и сбалансированный состав.

Команды в предыдущей Лиге Наций

Подопечные Владимира Петковича стали одним из открытий прошлогоднего розыгрыша, они выиграли свою группу с Бельгией и Исландией. Сборная Швейцарии стала самой результативной командной высшего дивизиона, забив 14 мячей в четырех поединках. Также и очков они набрали больше, чем другие победители групп.

Команда Андрея Шевченко играла в дивизионе пониже и заработала повышение в классе благодаря победе в квартете с Чехией и Словакией.

Статистика встреч

С соперником "сине-желтая" команда пересекалась дважды в своей истории - в одной официальной и еще одной товарищеской встречи.

Самым памятным поединком для украинских болельщиков является матч 1/8 финала чемпионата мира 2006 года. Тогда основное и дополнительное время завершились без забитых голов, команда Олега Блохина одержала верх в серии послематчевых пенальти - 3:0.

Героем встречи стал нынешний тренер "сине-желтых" Александр Шовковский, ведь не пропустил ни одного мяча и вывел команду в четвертьфинал. Капитаном той сборной Украины был ее нынешний наставник Андрей Шевченко.

Второй поединок, в 2010 году, закончился вничью - 2:2. В том контрольном матче в Женеве по голу на свой счет записали сегодняшние лидеры национальной команды - Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

Кадровая ситуация

У команды Владимира Петковича огромное количество потерь, причем основных футболистов. Швейцария не сможет рассчитывать на травмированных защитника Фабиана Шера, опорного полузащитника Дениса Закарию, Джердана Шакири, Эдимилсона Фернандеша. Также матч пропустит одноклубник украинском Руслана Малиновского в "Аталанте" Ремо Фройлер, который травмировался в поединке Лиги чемпионов.

В составе соперника немало игроков "Вольфсбурга" и "Базеля", которые еще не так давно вылетали из Лиги Европы от "Шахтера". Только из вызванных на матч их четыре - Йонас Омлин, Кевин Мбабу, Силван Видмер и Ренато Штеффен.

Украине не смогут помочь сразу пять травмированных игроков "Динамо". Также покинул расположение сборной полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко. Хотя главный тренер национальной команды заявил, что готов рисковать с составом и намерен дать шанс новичкам.

Что дальше

Соперниками нашей сборной по группе также являются Германия и Испания. Уже 6 сентября сборная Украины в Мадриде проведет матч второго тура Лиги наций против подопечных Луиса Энрике.