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Пять игроков "Динамо" не помогут сборной Украины на старте Лиги наций

Харьков, Среда 26 августа 2020 12:41
Пять игроков "Динамо" не помогут сборной Украины на старте Лиги наций
Фото: (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

"Сине-желтая" команда начинает свой первый в 2020 году сбор

Сборная Украины по футболу начинает свой первый тренировочно-подготовительный сбор в 2020 году. Его пропустят сразу пять игроков киевского "Динамо".

Об этом информирует Украинская ассоциация футбола на своем сайте.

Тренерский штаб Андрея Шевченко не сможет рассчитывать на защитников Виталия Миколенко, Никиту Бурду, Дениса Попова, Артема Шабанова и полузащитника Владимира Шепелева. У всех игроков травмы. Кроме того, еще один игрок столичной команды Виталий Буяльский остался в Киеве. Вчера во время матча за Суперкубок Украины футболист получил травму. Сможет ли он присоединиться к "сине-желтых", выяснится в ближайшее время.

В связи с большим количеством травмированных защитников Шевченко добавил в список центрбэка "Динамо" Александра Сироту. Для 20-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.

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Опубліковано Ukrainian Association of Football Середа, 26 серпня 2020 р.

Сегодня на сбор в Харьков отправились 19 игроков из 37, внесенных в расширенный список. Представители иностранных команд в сборной Украины будут прибывать в расположение команды в течение недели.

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Опубліковано Ukrainian Association of Football Середа, 26 серпня 2020 р.

На сборе подопечные Шевченко начнут подготовку к первым матчам Лиги наций против Швейцарии (3 сентября) и Испании (6 сентября).

Напомним, накануне "Динамо", имея кадровые проблемы, обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины со счетом 3:1.

На матче присутствовал главный тренер сборной Андрей Шевченко.

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