Україна - Швейцарія: чого чекати від першого матчу команди Шевченка у 2020 році

Національна збірна України стартує у другому розіграші Ліги націй матчем проти Швейцарії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна". Букмекери явного фаворита в майбутньому протистоянні не бачать. Поєдинок довірено обслуговувати шведській бригаді арбітрів.

3 вересня 21:45

Львів, стадіон "Арена Львів"

Востаннє національні команди збиралися в листопаді минулого року - через коронавірус не відбулися заплановані на березень товариські зустрічі, а їх у збірної України мало бути аж п'ять. Також пандемія стала причиною перенесення матчів Євро-2020 на рік.

А ось поєдинки Ліги Націй пройдуть за календарем, єдина важлива зміна - всі вони відбудуться без глядачів.

Прев'ю

Збірна України достроково забезпечила собі перше місце у групі минулого розіграшу турніру і тепер зіграє серед когорти найсильніших команд Європи. Серед них опинилась і Швейцарія, яку не варто одразу записувати до аутсайдерів, адже команда видала дуже хорошу кампанію у Лізі Націй та має достатньо міцний і збалансований склад.

Команди у попередній Лізі Націй

Підопічні Владимира Петковича стали одним з відкриттів минулорічного розіграшу, вони виграли свою групу з Бельгією та Ісландією. Збірна Швейцарії стала найрезультативнішою командною із вищого дивізіону, забивши 14 м'ячів у чотирьох поєдинках. Також і очок вони набрали більше, ніж інші переможці груп.

Команда Андрія Шевченка грала у дивізіоні понижче і заробила підвищення в класі завдяки перемозі у квартеті з Чехією і Словаччиною.

Статистика зустрічей

З суперником "синьо-жовта" команда перетиналась двічі у своїй історії - в одній офіційній та ще одній товариській зустрічі.

Найбільш пам'ятним поєдинком для українських уболівальників є матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року. Тоді основний і додатковий час завершились без забитих голів, команда Олега Блохіна взяла гору в серії післяматчевих пенальті - 3:0.

Героєм зустрічі став нинішній тренер "синьо-жовтих" Олександр Шовковський, адже не пропустив жодного м'яча і вивів команду у чвертьфінал. Капітаном тієї збірної України був її нинішній наставник Андрій Шевченко.

Другий поєдинок, у 2010 році, закінчився внічию - 2:2. У тому контрольному матчі в Женеві по голу на свій рахунок записали сьогоднішні лідери національної команди - Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.

Кадрова ситуація

У команди Владимира Петковича величезна кількість втрат, причому основних футболістів. Швейцарія не зможе розраховувати на травмованих захисника Фабіана Шера, опорного півзахисника Дениса Закарію, Джердана Шачірі, Едімілсона Фернандеша. Також матч пропустить одноклубник українця Руслана Малиновського в "Аталанті" Ремо Фройлер, який травмувався у поєдинку Ліги чемпіонів.

У складі суперника чимало гравців "Вольфсбурга" та "Базеля", які ще не так давно вилітали з Ліги Європи від "Шахтаря". Тільки з викликаних на матч їх чотири - Йонас Омлін, Кевін Мбабу, Сілван Відмер та Ренато Штеффен.

Україні не зможуть допомогти відразу п'ять травмованих гравців "Динамо". Також покинув розташування збірної півзахисник "біло-синіх" Микола Шапаренко. Однак головний тренер національної команди заявив, що готовий ризикувати зі складом і має намір дати шанс новачкам.

Що далі

Суперниками нашої збірної по групі також є Німеччина та Іспанія. Вже 6 вересня збірна України в Мадриді проведе матч другого туру Ліги націй проти підопічних Луїса Енріке.