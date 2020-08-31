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Назначена бригада арбитров на стартовый матч сборной Украины в Лиге наций

Львов, Понедельник 31 августа 2020 16:17
Назначена бригада арбитров на стартовый матч сборной Украины в Лиге наций
Фото: сборная Украины готовится к матчу со Швейцарией (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Сборная Украины сыграет дома против сборной Швейцарии в стартовом поединке группового этапа второго розыгрыша Лиги Наций УЕФА. Этот матч доверено обслуживать шведской бригаде арбитров.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Главным арбитром встречи выступитАндреас Экберг. На линии ассистировать ему будут Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Обязанности резервного арбитра исполнит Каспар Шеберг.

Поединок Украина - Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Начало - в 21:45 по киевскому времени. В параллельном матче четвертой группы Лиги А Германия примет национальную команду Испании.

По этой ссылке можно ознакомиться с календарем матчей сборной Украины в группе Лиги наций.

Свой последний поединок "желто-синяя" команда провела в ноябре прошлого года в отборе к Евро-2020, когда сыграла вничью с сербами на выезде со счетом 2:2.

Ранее сборная Украины узнала график матчей на Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

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