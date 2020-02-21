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У сборной Украины самый насыщенный график спаррингов перед Евро-2020

Новости » Спорт     21.02.2020 - 10:48
У сборной Украины самый насыщенный график спаррингов перед Евро-2020
Фото пресc-службы УАФ

В планах подопечных Андрея Шевченко - пять встреч

У сборной Украины самый насыщенный график товарищеских матчей перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года среди всех участников турнира. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Согласно официальной информации УЕФА, в планах подопечных Андрея Шевченко значится сразу пять встреч. Больше пока не запланировал ни один из участников Евро-2020.

У сборной Украины самый насыщенный график спаррингов перед Евро-2020

Инфографика ffu.ua

Стоит заметить, что у некоторых команд список спаррингов еще будет корректироваться.

Матчи чемпионата Европы по футболу будут проходить 12 июня - 12 июля 2020 года. Первым соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Нидерландов. Поединок состоится 14 июня в Амстердаме на стадионе "Йоханн Кройфф Арена".

Затем сборная Украины встретится с Австрией и победителем плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).

Напомним, национальная команда Нидерландов назвала четырех спарринг-партнеров в рамках подготовки к Евро 2020 года.

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