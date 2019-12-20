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Украина и Россия заключат газовый контракт до Нового года сроком на 5 лет        

Новости » Политика     20.12.2019 - 21:34
Украина и Россия заключат газовый контракт до Нового года сроком на 5 лет        
Фото: Дмитрий Козак (из открытых источников)

В России рассказали подробности будущего контракта

Украина и Российская Федерация подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Об этом заявил вице-премьер-министр России Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

В частности, Козак уточнил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. По его словам, это будет новый контракт. В то же время представитель России не уточнил предполагаемые объемы транзита.

"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - отметил Козак.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович заявил, что ЕК подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа.

"Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем", - сообщил Шефчович.

Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
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