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Україна і Росія укладуть газовий контракт до Нового року терміном на 5 років

Новини » Політика     20.12.2019 - 21:34
Україна і Росія укладуть газовий контракт до Нового року терміном на 5 років
Фото: Дмитро Козак (з відкритих джерел)

У Росії розповіли подробиці майбутнього контракту

Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Козак уточнив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року. За його словами, це буде новий контракт. У той же час представник Росії не уточнив обсяги транзиту.

"Обсяги - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів", - зазначив Козак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Крім того, віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що ЄK підписала раніше узгоджений між Україною і Росією протокол по транзиту газу.

"Приємно підписати добре збалансовану угода, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну. Кожен сьогодні став переможцем", - повідомив Марош Шефчович.

Україна та РФ підписали протокол щодо транзиту газу і врегулювання претензій
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