Украина и Россия осуществили шестой обмен пленными

Среди военных, в Украину из плена вернулись и 2 офицера.

"На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - пишет Верещук.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения оккупанта, Россия и Украина в целом осуществили шесть обменов пленными: