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Прошел еще один обмен пленными: Украина забрала почти 90 военных

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 18:25
Прошел еще один обмен пленными: Украина забрала почти 90 военных Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об обмене пленными. По его словам, Украина вернула почти 90 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Только что произошел обмен пленными. 86 украинских военных, в том числе 15 женщин, уже в безопасности", - сказал Тимошенко.

Напомним, первый обмен пленными Украина и Россия провели 24 марта, тогда домой вернулись 10 украинских защитников.

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