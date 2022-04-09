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Украина и Россия провели третий обмен пленными. Домой возвращаются 26 украинцев

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Суббота 09 апреля 2022 20:11
Украина и Россия провели третий обмен пленными. Домой возвращаются 26 украинцев Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Россия провели третий обмен пленными с начала полномасштабной войны РФ. Сегодня домой возвращаются еще 26 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.

По ее словам, обмен пленными прошел по приказу президента Владимира Зеленского.

"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина - офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала она.

Напомним, последний обмен пленными прошел 1 апреля. Тогда из российского плена освободили 86 украинских военных, в том числе 15 женщин.

Отметим, официальные обмены пленными стороны начали проводить в марте.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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