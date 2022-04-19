Украина и Россия провели пятый обмен пленными. Освободили 76 человек
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о новом обмене пленными с РФ. Домой вернулось 76 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.
Украина вернула из плена 76 человек. Среди них, в частности, 60 военных и 16 гражданских людей.
"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них – 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – заявила Верещук.
Предыдущий обмен пленными состоялся 14 апреля. Тогда из плена РФ освободили 30 украинцев (22 военнослужащих и 8 гражданских).
К слову, количество жертв военных преступлений РФ в Киевской области возросло до свыше 1000 человек.
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