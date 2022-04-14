Украина и Россия провели четвертый обмен пленными. Освободили 30 человек
Украина и Россия сегодня, 14 апреля, провели четвертый обмен пленными. В результате обмена возвращаются 22 военнослужащих и 8 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера Ирины Верещук.
"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, которых захватила российская армия во время оккупации Чернобыльской АЭС.
А президент Владимир Зеленский предлагал обменять задержанного Виктора Медведчука на украинцев в российском плену.
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