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Украина и Россия провели четвертый обмен пленными. Освободили 30 человек

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 15:05
Украина и Россия провели четвертый обмен пленными. Освободили 30 человек Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Илона Свиридова

Украина и Россия сегодня, 14 апреля, провели четвертый обмен пленными. В результате обмена возвращаются 22 военнослужащих и 8 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера Ирины Верещук.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, которых захватила российская армия во время оккупации Чернобыльской АЭС.

А президент Владимир Зеленский предлагал обменять задержанного Виктора Медведчука на украинцев в российском плену.

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