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Украина уже потратила на борьбу с COVID-19 почти миллиард гривен

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 11:44
Украина уже потратила на борьбу с COVID-19 почти миллиард гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего проведено закупок для Киевской области

Украина потратила на борьбу с пандемией коронавируса почти миллиард гривен. Об этом говорится в Facebook системы государственных закупок Prozorro.

Сообщается, что на государственные закупки с начала эпидемии коронавируса в Украине потратили почти миллиард гривен.

"В общем с 20 марта по 6 апреля Украина в рамках борьбы с коронавирусом провела закупки на 952 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 7% от этой суммы - 65 млн гривен - потратили на камеры для измерения температуры.

Украина уже потратила на борьбу с COVID-19 почти миллиард гривен

Кроме того, в этот период закупили медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.) - на более 190 млн гривен, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы) - 147 млн гривен, оборудования для анестезии и реанимации - 116 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может развернуть временные госпитали для больных коронавирусом в легкой форме.

На сегодня больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 253 зараженных. Далее идут Черновицкая область - 243 случая, Ивано-Франковская область - 160 случаев.

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Новости Украины закупкиКоронавирусProZorro
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