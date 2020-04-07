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Минздрав может развернуть временные госпитали для легких больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 10:35
Минздрав может развернуть временные госпитали для легких больных коронавирусом
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Госпитали могут развернуть для тех, у кого не будет возможности изолироваться дома

Министерство здравоохранения может развернуть временные госпитали для легких больных коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, госпитали могут развернуть для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности изолироваться у себя дома.

"Такие идеи есть. Сейчас Министерство здравоохранения проводит согласование приказа Минздрава о временных требованиях, рекомендации к развертыванию временных госпиталей. Наша цель и предложение эти госпитали разворачивать для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности изолироваться у себя дома в связи с теми или иными причинами", - заявил Ляшко.

По его словам, развертывание временных госпиталей позволит врачам более качественно оказывать помощь, а в случае необходимости - транспортировать больных в реанимацию в больницах.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что под бесплатное лечение попадают только средние и тяжелые случаи заболевания коронавирусом в Украине.

Как писало РБК-Украина, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, лабораторно подтверждены 1462 случая заражения коронавирусом. По данным ЦОС, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

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