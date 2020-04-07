Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прирост подтвержденных случаев COVID-19 в сравнении с предыдущим днем составляет почти 13%

Больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киеве. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прирост подтвержденных случаев COVID-19 в сравнении с предыдущим днем составляет почти 13%.

"В общем, если посмотреть на всю статистику, то больше всего случаев зарегистрировано в городе Киеве - это 253 случая, в Черновицкой области - 243 случая, в Ивано-Франковской области - 160 случаев", - сообщил Ляшко.

Напомним, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса. Случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины, в то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также издание сообщало, что в Министерстве здравоохранения планируют начать массовое тестирование населения на заболевания коронавирусом в Украине