Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19 майже мільярд гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше проведено закупівель для Київської області

Україна витратила на боротьбу з пандемією коронавірусу майже мільярд гривень. Про це йдеться у Facebook системи державних закупівель Prozorro.

Повідомляється, що на державні закупівлі з початку епідемії коронавірусу в Україні витратили майже мільярд гривень.

"Загалом з 20 березня по 6 квітня Україна в рамках боротьби з коронавірусом провела закупівлі на 952 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що 7% від цієї суми - 65 млн гривень витратили на камери для вимірювання температури.

Крім того, в цей період закупили медичне обладнання (апарати штучної вентиляції легенів тощо) - на понад 190 млн гривень, медичні матеріали (рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми) - 147 млн гривень, обладнання для анестезії та реанімації - 116 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінздоров'я може розгорнути тимчасові шпиталі для хворих на коронавірус в легкій формі.

На сьогодні найбільше випадків зареєстровано у Києві - 253 заражених. Далі йдуть Чернівецька область - 243 випадки, Івано-Франківська область - 160 випадків.