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Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Новости » Спорт    20.09.2019 - 09:21
Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Победа "Динамо" не спасла от падения на 10 место

Украина опустилась на 10 место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Голландию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список организации.

После первого тура групповых этапов еврокубков украинская ассоциация набрала 0,4 балла за счет победы киевского "Динамо" над "Мальме" в Лиге Европы (1:0). Поражения "Александрии" от "Вольфсбурга" в этом же турнире (1:3) и "Шахтера" от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (0:3) очков не принесли.

На данный момент суммарный коэффициент Украины составляет 30,700 балла. Голландия, которая впервые за многие годы обошла нашу национальную ассоциацию в таблице, имеет в активе 30,750. У идущей на 11 месте Турции 30,600 баллов в рейтинге.

Напомним, что и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках, а вот 10 позиция уже теряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11, которая не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматом в группу Лиги чемпионов.

Украина могла потерять одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА еще на стадии квалификации еврокубков. Однако тогда луганская "Заря" получила важные очки для национальной ассоциации, хотя и не смогла пробиться в групповой раунд.

"Александрия" уступила "Вольфсбургу" в дебютном матче Лиги Европы "Шахтер" стартовал в группе Лиги чемпионов с поражения от "Ман Сити"
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