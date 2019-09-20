Україна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

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Перемога "Динамо" не врятувала від падіння на 10 місце

Україна опустилася на 10 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Голландію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список організації.

Після першого туру групових етапів єврокубків українська асоціація набрала 0,4 бала завдяки перемозі київського "Динамо" над "Мальме" в Лізі Європи (1:0). Поразки "Олександрії" від "Вольфсбурга" в цьому ж турнірі (1:3) і "Шахтаря" від "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів (0:3) очок не принесли.

На даний момент сумарний коефіцієнт України становить 30,700 бала. Голландія, яка вперше за багато років обійшла нашу національну асоціацію в таблиці, має в активі 30,750. У Туреччини, яка йде на 11 місці, 30,600 балів в рейтингу.

Нагадаємо, що і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках, а ось 10 позиція вже втрачає деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматом в групу Ліги чемпіонів.

Україна могла втратити одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА ще на стадії кваліфікації еврокубків. Однак тоді луганська "Зоря" здобула важливі очки для національної асоціації, хоч і не змогла пробитися в груповий раунд.