"Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы

Фото: "Заря" - "Эспаньол" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Команда Виктора Скрипника завершила свои выступления на еврокубковой арене

Луганская "Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20. Ответная встреча в раунде плей-офф квалификации турнира против "Эспаньола", которая состоялась в Запорожье на "Славутич-Арене", завершился вничью - 2:2.

Счет в матче открыл экс-игрок донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра на 34 минуте. Через 20 минут Богдан Леднев дальним ударом сравнял счет.

Матиас Варгас еще через 8 минут снова вывел испанцев вперед. На 78 минуте Назарий Русин снова восстановил равновесие в счете.

В первом матче, прошедшем неделю назад в Барселоне, украинская команда уступила 1:3.

Таким образом, "Эспаньол" прошел в групповой раунд Лиги Европы, а команда Виктора Скрипника завершила свои выступления на еврокубковой арене. Украину на групповой стадии ЛЕ будут представлять лишь два клуба - "Динамо" и "Александрия".