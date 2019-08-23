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Украина может потерять позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Новости » Спорт    23.08.2019 - 10:52
Украина может потерять позицию в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Турция сократила отставание от нашей национальной ассоциации

Поражение луганской "Зари" от каталонского "Эспаньола" в плей-офф Лиги Европы не позволило Украине заработать баллы для таблицы коэффициентов УЕФА. Об этом сообщает tribuna.com

Рейтинг Украины сохранился на отметке 30,600 балла. Этим воспользовались бельгийские и турецкие клубы.

"Брюгге" в отборе Лиги чемпионов победил ЛАСК (1:0); "Гент" Лиге Европы разобрался с "Риекой" (2:1), а "Антверпен" сыграл вничью с АЗ (1:1). Таким образом, бельгийская ассоциация заработала 2,5 очка, что равно 0,5 балла. Теперь у Бельгии 32,600 балла.

"Трабзонспор" в квалификации ЛЕ оказался сильнее АЕК (3:1), что принесло в копилку турецкой ассоциации 1 очко (0,25 балла). На счету турков 30,400 балла.

Если "Трабзонспор" в ответном матче победит АЕК, а "Заря" проиграет "Эспаньолу", то Турция обойдет Украину в рейтинге.

Напомним, на данный момент Украина продолжает занимать девятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Положения национальной ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА определяет квоты клубов в еврокубках. Десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер чемпионата стартует в Лиге чемпионов на этап раньше).

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