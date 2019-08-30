Украина не отдала позицию Турции в таблице коэффициентов УЕФА

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Однако Бельгия увеличила отрыв от нашей национальной ассоциации

Украина продолжает занимать 9 место в таблице коэффициентов УЕФА после ничейного результата в ответном матче плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом" (2:2). Об этом сообщает tribuna.com.

Луганчане не смогли пробиться в групповой раунд турнира (в первой игре команда уступила каталонцам со счетом 1:3), но добыла важные очки для национальной ассоциации. Рейтинг Украины увеличился до 30,700 балла.

Это не позволило Турции обогнать Украину в таблице коэффициентов УЕФА, так как "Трабзонспор" в квалификации ЛЕ проиграл АЕКу (0:2), что не принесло в копилку турецкой ассоциации очков. На счету турков осталось 30,400 балла.

Напомним, Украина могла потерять одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА, если б "Трабзонспор" в ответном матче победил АЕК, а "Заря" проиграла "Эспаньолу".

Однако бельгийские клубы увеличили отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА. "Брюгге" одержал победу над ЛАСКом в Лиге чемпионов, "Гент" сыграл вничью с "Риекой", а "Антверпен" разгромно уступил обидчику Мариуполя АЗ в Лиге Европы. Таким образом, бельгийцы набрали 33,700 балла.

Нынешний рейтинг УЕФА определяет квоты в еврокубках сезона 2021/22. Десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер чемпионата стартует в Лиге чемпионов на этап раньше).